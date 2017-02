Empresa oferece curso em Goiânia para quem quer trabalhar como motorista de aplicativo

O Grupo Move Brasil lança seu aplicativo em Goiânia e inicia as atividades na capital com o objetivo de ser uma nova opção de transporte. Ao baixar o aplicativo, os internautas poderão solicitar carros para realizar viagens entre bairros com valores acessíveis e sem tarifa dinâmica.

Na manhã desta quinta-feira (23), a empresa começa um curso de capacitação, no Alpha Park Hotel, para motoristas que desejam trabalhar no segmento. Inicialmente o grupo tem 500 vagas disponíveis para homens e mulheres que desejam trabalhar como motoristas. Todos passarão por cursos e terão que levar os documentos solicitados, o que incluem certidões emitidas pelo poder judiciário.

Se você deseja fazer parte, basta entrar em contato pelos telefones: 62) 3626-2960 ou 9.9922-4793. O escritório da empresa está localizado na Rua 120, nº 147, Setor Sul.