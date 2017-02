Empresa deve ter relação emocional com consumidor

Antes das empresas, as pessoas se tornaram digitais. Por isto, todo negócio que quer continuar sendo relevante ao longo do tempo deve estar atento às mudanças de comportamento provocadas pela tecnologia, a fim de construir relações emocionais com o consumidor, estabelecer uma empatia e conexão com ele. O alerta é do superintendente de Marketing do Itaú, Eduardo Tracanella, que abriu o circuito de palestras do Set Up Meeting e Set Up Conference, evento que reuniu centenas de grandes executivos, empresários e profissionais de marketing, numa parceria com o Grupo Jaime Câmara (GJC).

A cultura digital tem transformado a sociedade e as mudanças que estão acontecendo impactam a relação das pessoas com as marcas. Para Eduardo, não há uma receita de bolo para aprender a ser digital. “Essa é uma questão de cultura corporativa, quando se consegue construir produtos e projetos a partir do consumidor e fazer com que a jornada e experiência sejam os indicadores de sucesso”.

Essa transformação digital requer uma inquietude constante, pois a tecnologia muda as coisas a todo instante. Por isso, as marcas precisam buscar o melhor modelo. não apenas pela preocupação com a concorrência, mas para acompanhar o comportamento do consumidor, se conectando com ele. Pessoas que tem relação de paixão com os aplicativos, que tornam a vida mais simples e as experiências memoráveis, não vão gostar de não ter uma experiência tão boa com uma marca tradicional. “Hoje, o conceito de experiência é muito comparativo.

A relação com as marcas tem que ser tão legal e próxima como a de aplicativos como Uber”, ressalta. Não importa se é marca de um banco ou de cosméticos. A maior relação com o celular provocou mudança brutal, pois ele se tornou quase uma extensão do corpo. Conseguir estar presente de forma inteligente no mobile é desafio enorme no negócio e na construção da marca.

A vantagem é que a tecnologia está cada vez mais acessível e não requer muitos recursos. Tracanella explica que soluções incríveis podem ser originadas a partir de uma estrutura pequena ou uma grande ideia. Num primeiro momento, o custo com a ideia tem que ser baixo porque o risco é alto e você não sabe se ela dará certo. À medida que a ideia se mostra boa, o risco diminui e o custo pode aumentar.