Empresa de varejo abre 47 vagas de emprego em Goiás

A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, está com 47 oportunidades abertas em Goiás para Jovem Aprendiz e Pessoas com Deficiência com interesse em trabalhar nas áreas operacional e administrativa da companhia.

O recrutamento de Jovem Aprendiz, aberto para candidatos entre 16 e 24 anos, acontece nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Anápolis, Itumbiara, Luziânia, Rio Verde, Goianésia, Trindade, Jataí, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Formosa, no qual são 30 vagas disponíveis.

Os selecionados devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e terão direito a salário e vale transporte e alimentação. Para se candidatar, basta entrar no site www.viavarejo.com.br/rh, seguir em “Oportunidade de Vagas”, clicar “Veja Vagas”, digitar “Jovem Aprendiz” na barra de busca e apertar o botão “Candidatar-se”.

Já as 17 oportunidades para Pessoas com Deficiência são para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Inhumas, Valparaíso de Goiás e Senador Canedo, e agregam salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR, convênios médico e odontológico, assim como descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Ao digitar o endereço www.viavarejo.com.br/rh, os candidatos devem clicar em “Oportunidade de Vagas”, na sequência em “Veja Vagas”, escrever “PCD” no campo de Palavra-Chave e depois pressionar a opção “Candidatar-se”.

Além das vagas específicas para PcDs, os profissionais com deficiência também estão elegíveis para se candidatar às oportunidades para Jovem Aprendiz.