Empresa de telecomunicações abre 100 vagas para instaladores de cabo e antena em Goiânia

Está desempregado e quer voltar ao mercado? Então presta atenção nessa oportunidade de trabalho. Uma empresa de telecomunicações especializada em serviços de televisão por assinatura, internet e telefonia fixa está com 100 vagas abertas para instaladores de cabo e antena e a empresa não exige experiência.

Segundo o Sistema Nacional de Emprego (Sine), para preencher as vagas, os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, ensino médio completo e conhecimento em informática. De acordo com dados do Sine, os salários são de R$ 1.200,00, mais 30% de periculosidade e comissão.

“Até o final desta semana realizaremos o encaminhamento dos interessados em trabalhar no ramo. Para isso, os cidadãos devem procurar a nossa sede para efetivar o cadastro”, informa o gerente de Relação e Encaminhamento de Vagas ao Mercado de Trabalho de Goiânia, Diego Nunes. O Sine Municipal fica localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.