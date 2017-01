Empresa de iate prospecta mercado goiano

A Azimut Yatchs, indústria reconhecida como a maior fabricante de iates do mundo, e que acaba de lançar o modelo Verve 40, de 40 pés, está de olho em Goiás. O CEO da Azimut Yachts no Brasil, Davide Breviglieri, afirma que há um claro redirecionamento de estratégia da empresa. “Começamos a perceber um fenômeno no País e também na Região de Goiás, que é o aumento do tic...