Empresa brasileira garante cerveja ilimitada e de graça para funcionários às sextas-feiras

Uma empresa do ramo de viagens e hotelaria anunciou em comunicado divulgado na última quarta-feira (3) uma novidade que deixará alguns trabalhadores com dor de cotovelo.

Com sede no Rio de Janeiro, a agência Hotel Urbano oferecerá todas as sextas-feiras do mês cerveja gratuita e ilimitada para os funcionários de seu escritório. O último dia útil da semana passará a se chamar "Dia da Cerveja" no estabelecimento.

De acordo com a empresa, a iniciativa busca fomentar a criatividade dos trabalhadores. Segundo o comunicado divulgado pela Hotel Urbano, anunciando a medida, "o consumo moderado de cerveja durante o expediente não atrapalha em nada no rendimento profissional, pelo contrário, serve de incentivo nos dias de grande calor".

Esta não é a primeira vez que a empresa toma uma atitude parecida. Desde 2011, quando foi criada, a Hotel Urbano não obrigou o seguimento de nenhum código de vestimenta no escritório, permitindo o uso de bermudas, por exemplo.