Empresa abre vaga para testador de motel com salário de R$ 2 mil

O Guia de Motéis, empresa que promove e divulga estabelecimentos moteleiros em todo o Brasil, abriu seleção para ‘testador de motel’. O trabalho consiste em avaliar presencialmente suítes de motéis.

A vaga é para ambos os sexos e para se candidatar é preciso ter mais de 18 anos, além de cursar, ou ter concluído, a graduação nos cursos de hotelaria, turismo, administração ou marketing.

De acordo com a descrição da vaga, o funcionário anônimo se hospeda como um cliente normal, podendo ir, inclusive, com acompanhante, e usufruir de suítes, além de consumir outros itens para avaliar a qualidade dos serviços. Em seguida, ele preencherá um questionário, que será entregue ao dono do motel como uma consultoria do Guia de Motéis.

A remuneração fixa será de R$ 2 mil por mês no regime CLT e inclui benefícios, como plano de saúde e odontológico, vale-refeição e reembolso de quilometragem.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site www.guiademoteis.com.br/vagas/testador-de-motel/.