Empresa abre mais de 400 novas vagas de trabalho em Goiânia

A Atento, provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina, anuncia nesta semana 1.651 novas oportunidades de trabalho.

Ao todo, são 1.591 oportunidades para operador, sendo mais de 1.100 no estado de São Paulo. São 400 vagas na capital; 236 em Ribeirão Preto; 39 em São José dos Campos; 223 em São Bernardo do Campo; e 204 em São Caetano do Sul. As demais 489 oportunidades são para atuação em Goiânia (GO).

Para a posição, a empresa busca candidatos com segundo grau completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.

A empresa também conta com 60 oportunidades para o cargo de Consultor de Vendas Presenciais, em municípios do Paraná (Curitiba, Foz do Iguaçu, Pinhais e São José dos Pinhais), Pernambuco (Vitória de Santo Antão), Rio Grande do Sul (Canela, Gramado e Sapiranga) e São Paulo (Jales, Catanduva, Santos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, Tupã, São José do Rio Preto, São Carlos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Pirassununga, Ourinhos, Birigui, Barretos, Assis, Araraquara, Araçatuba e Dracena). Entre os requisitos para o cargo, é necessário que o candidato tenha experiência com vendas externas e presencial, ensino médio completo ou cursando, veículo próprio e disponibilidade para pequenas viagens.

Como benefícios, são oferecidos salário compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, além de todos os benefícios CLT. Além disso, a Atento conta com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Os interessados devem enviar, até 15 de janeiro, currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br. Mais informações podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014. Vale destacar que as oportunidades são válidas apenas para residentes no município referente à vaga.