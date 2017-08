Empresa abre 20 vagas de emprego para área de atendimento ao cliente em Goiânia

Estão abertas 20 novas vagas de emprego para atuar em Goiânia, na área de atendimento ao cliente. Segundo a Atento, não é necessário ter experiência anterior.

Para participar do processo seletivo é necessário ter o segundo grau completo, com bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.

Além de salário compatível com o mercado, a Atento oferece como benefícios vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, e todos os benefícios CLT. A empresa conta ainda com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Para se candidatar, basta enviar, até 27 de agosto, um e-mail com currículo, com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br, ou entrar em contato conosco via redes sociais, Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento)

Mais informações podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014.