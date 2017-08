Emprego dos sonhos: Serasa contrata profissional para viajar pelo Brasil e receber R$ 100 mil

O Serasa Experian, um dos maiores birôs de crédito do Brasil, abriu inscrições para selecionar um profissional que irá viajar por 40 cidades do Brasil para contar histórias sobre a realidade financeira da população. O salário oferecido é de R$ 100 mil (divididos em 12 meses) por um ano de viagens, com alimentação, hospedagem, transporte e plano de saúde custeados pela empresa.

Para se candidatar, é preciso ser maior de idade e ter carteira de trabalho. Além disso, é necessária disponibilidade para viajar de 4 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.

O selecionado, de acordo com as informações que o Serasa divulgou em nota, vai realizar entrevistas com consumidores para entender as causas de problemas relacionados a crédito e finanças.

Durante essa rotina, deverá produzir conteúdo multimídia, como fotos, posts e transmissões ao vivo em redes sociais, além de outras atividades.

A seleção será totalmente on-line. A primeira etapa traz seis perguntas de múltipla escolha para avaliar o perfil do candidato. Na segunda fase, os inscritos terão de fazer um vídeo de até 45 segundos sobre educação financeira.

No fim, 15 candidatos irão para a última etapa: cinco selecionados pela equipe do Serasa e outros dez cujos vídeos forem os mais votados pelo público. Eles farão uma entrevista por Skype com a equipe de seleção. A divulgação do vencedor será feita no próximo dia 25.

As inscrições vão até 13 de agosto, pelo site www.oempregodossonhos.com.br.