Emprego: 12 municípios se destacam em plena crise

Goiás fechou 19.354 postos de trabalho no ano passado. O resultado negativo foi comum a todos os entes da Federação, mas Goiás foi o terceiro Estado que menos perdeu vagas, ficando atrás apenas de Roraima e Mato Grosso do Sul. Levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) divulgado ontem apontou que, dos 36 municípios goianos com mais d...