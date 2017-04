Em pegadinha de 1° de abril, Snapchat provoca Instagram ao revidar cópia de serviço

No último sábado (1°), data que marcou o Dia da Mentira, o Snapchat resolveu brincar com o Facebook, após a rede social de Mark Zuckerberg, dona de outros aplicativos famosos como o WhatsApp e o Instagram, lançar ferramentas parecidas com as suas.

O usuário do Snapchat teve, durante o final de semana, um novo filtro que levava o formato do Instagram, invertendo as coisas.

A pegadinha de 1° de abril brincou com o fato de que, por se tratar de um filtro, o usuário só poderia realizar a aplicação após fazer uma captura de tela. Além disso, o template utilizado no filtro mostra somente três curtidas, sendo uma delas de uma conta chamada "my_mom" (minha mãe, em inglês), deixando a impressão de que o Instagram é uma rede social ultrapassada.

Esta não foi a primeira vez que o Snapchat atacou outras redes sociais. Recentemente, o vice-presidente da empresa, Tom Conrad, mandou uma cutucada pelo Twitter para o chefe de produto do Instagram, Kevin Weil.