Em Goiânia, agências da CEF têm filas no 1º dia para saques de contas inativas do FGTS

Agências lotadas e enormes filas de trabalhadores, que tem direito a sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, começaram a se formar nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF), em Goiânia, desde o início da manhã desta sexta-feira (10).

A reportagem do Popular esteve nas unidades da CEF que fica na Avenida Dom Emanoel, no Bairro Rodoviário, na T-63, na Cidade Jardim e na da Avenida 24 de Outubro. Esta última está lotada e vários funcionários orientam e entregam formulários para agilizar o processo. Nas demais mesmo com filas, o movimento ainda é fraco.

Mais de 178 mil goianos já podem sacar, a partir de hoje, os valores das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mas não precisa correria. Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro têm até o dia 31 de julho para ter acesso ao dinheiro. Só nessa primeira etapa, serão injetados R$ 158 milhões na economia, o que corresponde a uma média de R$ 887,64 por pessoa.

Hoje e nos próximos dois dias úteis, as agências da Caixa vão trabalhar em horário mais amplo – abrindo duas horas antes do convencional. Amanhã, entre as 9 horas e 15 horas, 64 agências da estarão abertas em todo o Estado. A lista com endereço das agências está disponível no site do próprio banco.

Nos últimos 30 dias, funcionários da Caixa foram treinados para atender os solicitantes dos recursos das contas inativas do FGTS. Inclusive, esse período também foi utilizado para a preparação do processamento das contas.

Isso explica o susto de alguns trabalhadores ao observar, recentemente, a conta zerada. “Nos meses de janeiro e fevereiro foram feitos os procedimentos de transferência de pagamento”, diz a superintendente da Caixa em Goiânia, Marise Fernandes de Araújo. Ou seja, já estão a um passo de serem enviadas para as contas pessoais.

A superintendente ressalta sobre a importância da apresentação do número NIS - PIS/Pasep. O trabalhador pode solicitar numa agência da caixa econômica ou pelo telefone 0800 7262017.