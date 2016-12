Em Goiás, Natal foi de lembrancinhas

A advogada Helen Castro, de 50 anos, reduziu de R$ 1,5 mil para R$ 1 mil os gastos com presentes de Natal este ano. “Foram mais lembrancinhas.” Isso não foi só no caso dela. É o que constatou o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO). Houve uma queda média de 4% das vendas em relação a itens de maior valor, que incluem linha branca e eletro...