Em Goiás, filas marcam último dia de saque de saques do FGTS

Muita gente deixou para a última hora e enfrentou longa espera no fim do prazo para a retirada do FGTS; a partir de agora, só tem direito quem estava doente ou preso

Diomício Gomes

Agência da Caixa no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia: fila para saque chegou até a calçada