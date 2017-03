Economia goiana encolhe 2,7% em 2016

A atividade econômica goiana recuou 2,7% em 2016. A redução é resultado dos desempenhos negativos da indústria (-3,7%) e dos serviços (-2,9%). O único segmento que registrou crescimento no Estado no período foi a agropecuária (0,6%). Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (23) pelo Instituto Mauro Borges (IMB/Segplan).

No País, o tombo foi maior (-3,6%). A baixa reflete, em especial, o desempenho ruim da agropecuária, que apresentou queda de -6,6%. Indústria e serviços também registraram redução de 3,8% e 2,7%, respectivamente.

A estimativa preliminar do IMB/Segplan aponta que os valores correntes do PIB de Goiás chegaram a R$ 178,9 bilhões em 2016. Para 2017, a perspectiva é de um cenário mais favorável, com a alta nos preços das commodities, a recuperação da produção agrícola e industrial e o crescimento das exportações e geração de novos postos de trabalho.