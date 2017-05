Dono de churrascaria decide boicotar produtos da JBS após delações de Joesley e Saud

O empresário Augusto dos Santos, mestre churrasqueiro e proprietário da tradicional churrascaria curitibana Devons, resolveu realizar uma manifestação solitária a partir desta quarta-feira (24) contra o grupo JBS, após a divulgação do conteúdo das delações premiadas de Joesley Batista, dono e Ricardo Saud, diretor de Relações Institucionais da J&F Investimentos, holding que controla a empresa, à Polícia Federal na Operação Lava Jato.

Em frente à sua churrascaria, Santos esticou uma faixa e colou adesivos nos vidros do estabelecimento esclarecendo que não utilizará mais produtos do grupo JBS. "Em respeito ao Brasil, à sociedade e aos trabalhadores desse país, informamos que à partir da presente data não trabalhamos mais com produtos da linha JBS", diz o aviso.

Em entrevista à rádio BandNews FM Curitiba, o empresário reconheceu que já consumiu produtos da empresa em seu estabelecimento e que seu protesto não causará nenhum problema financeiro ao grupo, mas espera que, ao menos, seu ato chame atenção para a necessidade de um movimento popular contra a corrupção. "Não vai repercutir porque uma andorinha só não faz verão. A intenção foi chamar a sociedade para que deixe de comprar produtos dessa empresa", esclarece.