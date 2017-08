Detran Goiás faz leilão para limpar pátio

Quase 3 mil motos e automóveis apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que não foram resgatados por seus proprietários após um período superior a dois meses, serão leiloados na próxima sexta-feira (25) e no sábado (26). A expectativa do órgão é arrecadar entre R$ 600 mil e R$ 700 mil com o leilão dos veículos, que serão vendidos como s...