Detran de Goiás será o primeiro do Brasil a emitir CNH Digital

A partir de agosto o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai iniciar a emissão da CNH Digital. A novidade faz parte de outros 34 novos serviços voltados para a praticidade e excelência no atendimento ao cidadão em Goiás.

A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) na última terça-feira (25). O novo formato estará disponível para todo o país a partir de fevereiro de 2018, segundo o ministério. Embora não substitua o documento impresso, a CNH eletrônica terá valor normal de documento quando apresentada, via aplicativo de celular. O sistema existe um conjunto de padrões técnicos para suportar um sistema criptográfico que assegura a validade do documento.

“A mudança dará maior transparência e celeridade ao processo”, pontua o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho.

Além disso, com esse dispositivo, os agentes de trânsito poderão consultar os dados dos documentos por meio de um aplicativo de celular, que está em fase de testes e que fará a leitura do QRCode, como já é realizado com a CNH impressa – que continuará a ser emitida.

Até o fim deste ano, os 35 novos serviços estarão funcionando como parte do projeto de gestão que vem sendo implementado desde o ano passado e integram as comemorações dos 37 anos da autarquia.

Entre as novidades, serão disponibilizadas também a solicitação do cartão do idoso e PNE online; abertura de processo de recurso de multa 100% digital; alteração de endereço; inclusão de comunicado de venda; entre outros. Todas as ações buscam permitir ao cidadão a execução dos serviços pela internet – pelo computador, tablet ou smartphone – sem a necessidade de se dirigir fisicamente a uma unidade de atendimento.



O Detran-GO já em vários serviços disponibilizados online como a consulta de pontuação, dívida e multas; solicitação de segunda via de CNH; solicitação de CNH provisória; acompanhamento processual e acompanhamento de veículos; solicitação de reteste (de prova de legislação e prática); agendamento de exame teórico; pré-cadastro para primeira habilitação; estatísticas emissão de boletos; agendamento de atendimento no Padrão Vapt Vupt do Detran e outros.

Para ter acesso à versão digital, o motorista precisa realiza o cadastro no Portal de Serviços do Denatran.

Como funciona:

• Cadastro - O usuário realiza o cadastro no Portal de Serviços do Denatran e requer o uso de certificado digital, para isso, p acesso deve ser efetuado por um equipamento que permita o uso desse certificado.

• Ativação do cadastro – Será enviado um link para o e-mail informado. Em seguida deverá realizar o login pelo aparelho que deseja ter sua CNH digital.

• Segurança – No primeiro acesso, será preciso criar um PIN para armazenar seus documentos com segurança. Inserir o PIN criado para poder visualizar seus documentos.

• Exportar – a CNH eletrônica, conferido autenticidade aos dados do documento através da assinatura digital do Denatran. Essa autenticidade pode ser verificada no Assinador Digital.

• Bloqueio – Caso necessite bloquear o aparelho para impedir o uso de sua conta e acesso aos seus documentos, deve acessar o Portal de serviços do Denatran com o certificado digital e solicitar o bloqueio.