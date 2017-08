Detran de Goiás fará leilão de 3 mil veículos nesta sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) irá leiloar 3 mil veículos apreendidos que não foram resgatados por seus proprietários após 60 dias. Trata-se de motos e automóveis que serão vendidos como sucatas e não poderão voltar a circula.

O leilão acontecerá nesta sexta-feira (25) e neste sábado (26), mas os interessados podem visitar o pátio da Leilões Brasil – empresa que realizará o leilão – a partir desta quinta-feira (24), em horário comercial, nas Chácaras Marivânia, em Aparecida de Goiânia, próximo à subestação de Furnas.

O leilão começará às 10 horas de sexta-feira e será feito no salão de eventos da Leilões Brasil, situado na BR-153, km 17, Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia – na saída para Hidrolândia. O edital pode ser consultado no site www.leiloesbrasil.com.br.

A expectativa do Detran-GO é arrecadar entre R$ 600 mil e R$ 700 mil com o leilão dos veículos. Mas o maior objetivo da venda, de acordo com o presidente da Comissão de Leilões do Detran-GO, Itamar dos Reis, é limpar o pátio.