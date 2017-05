Deputados reagem por Medida Provisória

Relator no Congresso Nacional da medida provisória (MP) que institui um novo programa de Refis, o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG) reagiu ontem à notícia da Coluna do Estadão no último sábado (13) de que o governo pode deixar a proposta caducar. “Seria uma tragédia”, afirmou o peemedebista ao Broadcast Político. A medida é um programa de parcelamento e perdão de dív...