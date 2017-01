Demanda por voos no Brasil recua em 2016, diz associação

Conforme previa o setor, a demanda por passagens de voos domésticos no Brasil registrou uma queda de 5,47% de janeiro a dezembro de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pela Abear (associação das empresas aéreas). Os dados negativos registrados em dezembro marcam o 17º mês de retração. A soma de passageiros embarcados foi pouco superior a 87,5 milhões.

Eduardo Sanovicz, presidente da entidade, afirma que o setor está entrando em um "pouso suave", com redução no ritmo de queda nos últimos meses de 2016.

"Perdemos quase 8 milhões de passageiros no ano passado", diz Sanovicz.

Para se ajustar à demanda menor, a oferta também teve uma redução de 5,74% na mesma base de comparação. As companhias brasileiras reduziram rotas e tiraram aeronaves de suas frotas ao longo dos últimos dois anos.

Para 2017, Sanovicz estima melhoras a partir do segundo semestre, desde que o ambiente econômico melhore e as mudanças que estão sendo discutidas em Brasília avancem, como a possibilidade de redução do ICMS para o querosene de aviação e a padronização das condições gerais de transporte aéreo a práticas internacionais.

Para este mês de janeiro, no entanto, as perspectivas ainda são pessimistas.

"Por enquanto são só sensações, mas as primeiras impressões que colhi em conversas com as empresas associadas são de que este janeiro virá com resultados piores do que no ano passado", diz Sanovicz.

MERCADO INTERNACIONAL

No transporte internacional de passageiros, a oferta teve retração mais leve, de 3,09%, enquanto a demanda caiu 0,21% nos 12 meses de 2016, segundo a Abear.