Dólar volta a cair e tem menor cotação em 2 meses

Depois de ter subido na sexta-feira (6), reagindo aos dados de emprego nos Estados Unidos, o dólar voltou a cair ante o real nesta segunda-feira (9) e a ficar abaixo dos R$ 3,20.

A moeda americana à vista caiu 0,72%, para R$ 3,1981, menor nível desde 8 de novembro, dia da eleição presidencial americana, vencida pelo republicano Donald Trump, quando chegou a R$ 3,1716.

O dólar comercial recuou 0,77%, a R$ 3,1980, mesma cotação de quinta-feira passada (5), quando ficou abaixo dos R$ 3,20 pela primeira vez desde a vitória de Trump

No exterior, o dólar recuou frente à maior parte das principais moedas, e o real ficou entre as principais valorizações.

Para a equipe de análise da Guide Investimentos, a expectativa de entrada de mais dólares no país com a captação externa da Petrobras colaborou para a queda do dólar.

A estatal anunciou nesta segunda-feira que sua subsidiária Petrobras Global Finance ofertará títulos no mercado americano em uma nova emissão. Também haverá recompra de títulos de dívida até o limite de US$ 2 bilhões, condicionada à nova emissão.

Durval Correa, diretor da mesa de câmbio da corretora MultiMoney, avalia ainda que há um movimento especulativo contribuindo para a queda do dólar. "O mercado está jogando as cotações para baixo para testar os limites do Banco Central e ver se a autoridade volta a intervir no câmbio e a comprar dólares."

No mercado de juros futuros, as taxas recuaram, refletindo as expectativas de corte de pelo menos 0,50 ponto percentual da taxa básica de juros (Selic) nesta quarta-feira (11). Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano.

BOLSA

Pressionado principalmente pela queda das ações da Petrobras, o Ibovespa fechou em alta de apenas 0,06%, aos 61.700,29 pontos. O giro financeiro foi de R$ 5,6 bilhões.

Os papéis da estatal de petróleo foram influenciados pela queda de quase 4% do petróleo no mercado internacional. Petrobras PN caiu 2,10%, enquanto Petrobras ON perdeu 0,97%.

Segundo operadores, a emissão de bônus no exterior pela Petrobras é positiva, uma vez que a empresa está trocando dívidas mais caras por mais baratas.

As ações da Vale subiram 2,11% (PNA) e 2,04% (ON), beneficiadas pela alta do minério de ferro na China.

Banco do Brasil ON recuou 3,77%, depois que o banco reduziu a previsão de aumento das receitas com tarifas e elevou a provisão para créditos de liquidação duvidosa em 2016.

Ainda no setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,47%; Bradesco PN, +0,13%; Bradesco ON, +0,46%; Santander unit, +1,36%; e BM&FBovespa ON, estável.

A expectativa de queda maior da taxa básica de juros favoreceu as ações do setor de varejo e construção. Natura ON e Cyrela ON lideraram as altas do Ibovespa, com +4,86% e +3,62%, respectivamente.