Dólar fecha em R$ 3,17, o menor valor em dois meses

A aceleração da queda dos juros básicos da economia pelo Banco Central (BC) não impediu a moeda norte-americana de voltar a cair e a fechar no menor valor em dois meses. Um dia depois da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a taxa Selic para 13% ao ano, o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,176, com queda de R$ 0,016 (-0,5%). A cota...