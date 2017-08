Déficit maior dificulta ajuste

A ampliação do rombo previsto para 2017 e 2018 tornará ainda mais difícil a tarefa do governo de colocar as contas no azul já em 2020, como tem prometido a área econômica. Analistas apontam que a lenta recuperação da arrecadação e o crescimento de gastos obrigatórios, sobretudo com a Previdência, continuarão a pressionar as contas, e medidas como adiar o reajuste de s...