Custo de cada juiz em Goiás é de R$ 70 mil, o segundo maior no País

O Relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e divulgado nesta segunda-feira (4) mostra que, em Goiás, o gasto médio mensal com cada juiz é de R$ 70,5 mil. Tal valor é o segundo maior no País – o maior é em Mato Grosso do Sul, onde foram pagos a cada juiz uma média mensal de R$ 95,895.

No Brasil, o gasto médio mensal com magistrado ficou em R$ 47,7 mil. Já no âmbito estadual, este valor sobe para R$ 49 mil.

Ainda de acordo com o relatório, o Judiciário brasileiro teve um custo total de $ 84,8 bilhões no período analisado, ou R$ 411,73 por habitante.