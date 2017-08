Curso capacita funcionários do comércio para atender clientes surdos em Goiás

Para atender clientes surdos, garantindo respeito e inclusão, o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), ministra nos dias 17 e 18 de agosto, o curso Comércio Acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais), exclusivo para lojistas e empregados.

De acordo com o sindicato, os participantes do curso aprenderão sobre a cultura, identidade e história da comunidade surda, receberão informações sobre legislação e políticas públicas voltadas para a inclusão, conhecerão o alfabeto manual em Libras e terão acesso a um vocabulário específico para utilização no comércio.

O presidente do Sindilojas-GO, José Carlos Palma Ribeiro, explica que o setor varejista enfrenta um desafio ao receber clientes surdos. “Diariamente temos em nossas lojas vários tipos de público. Quando não estamos preparados para atender cada um deles, incluindo os surdos, temos uma barreira que precisa ser vencida. Chegamos até a perder vendas porque não conseguimos estabelecer diálogo. A intenção do Sindilojas é capacitar vendedores e lojistas a fim de incluir com dignidade e respeito este grupo específico”, enfatiza.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população surda no Estado de Goiás passa de 120 mil pessoas. Cerca de 30 mil residem em Goiânia. No Brasil, o número de pessoas surdas é de aproximadamente 4 milhões. “As pesquisas do IBGE sinalizam que já passou da hora de que todos os segmentos da sociedade estejam preparados para incluir os surdos. Um grupo tão grande não pode estar à margem de coisas normais da vida como comprar e vender”, ressalta José Carlos.

O curso Comércio Acessível em Libras será oferecido por professores especializados do Sistema Educacional Chaplin e o varejista associado contribuirá de forma simbólica com um valor de R$ 35,00 por empregado que enviar ao treinamento. Ao final da capacitação o lojista receberá um certificado de “loja acessível”.

SERVIÇO

Local: Sindilojas-GO - Rua 90, nº 320, Ed. José Evaristo dos Santos, Setor Sul

Horário: 08h às 13h