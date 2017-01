Cuidado ciumentos: promessa de clonagem do WhatsApp na verdade é golpe para consumir créditos

Os usuários de aplicativo de troca de mensagem devem ficar atentos com o novo golpe que está circulando no WhatsApp. Dessa vez, a farsa envolve a promessa de conseguir clonar a conta de outra pessoa, isca para aqueles cônjuges ciumentos. Mas o novo o truque foi desmascarado no blog da empresa de segurança digital Eset.

Os golpistas criaram vídeos explicativos sobre a realização da suposta clonagem. Ao final, em vez de concluir o processo, a vítima acaba inscrita em um serviço de SMS que desconta, sem consentimento, seus créditos do celular.

Um dos vídeos foi publicado no dia 28 de dezembro de 2016 e já possui quase 28 mil visualizações, segundo a Eset.

A armadilha começa a partir de um link anexado a uma mensagem distribuída via o aplicativo WhatsApp. Ao clicar no link, o usuário é encaminhado para uma página com dois vídeos. O primeiro, reproduzido automaticamente, mostra uma pessoa encapuzada com óculos escuros e rosto coberto, explicando como fazer a suposta duplicação da conta de outra pessoa.

O encapuzado fala que vai clonar o WhatsApp da própria esposa. Nesse momento, aparecem duas opções para visualizar as conversas: "ver online" ou "baixar". Ao selecionar a opção, aparece uma barra de carregamento que vai sendo rapidamente preenchida. A ideia é simular que os servidores do WhatsApp estão sendo contatados e que o número fornecido será clonado. Porém, todas as animações são falsas, apenas para enganar a vítima.

O falso carregamento termina e o botão "Liberar" é apresentado, onde o usuário deve compartilhar a mensagem com todos os seus contatos, sendo automaticamente redirecionado para o WhatsApp "clonado". Em seguida, quando o usuário aperta um novo botão na tela, "Clonar WhatsApp!", um pop-up contendo uma suposta mensagem de erro ("erro 804") é apresentado.

Em outro vídeo da página, o personagem encapuzado demonstra como supostamente resolver o tal erro. Mas ao seguir os passos, a vítima acaba realizando o cadastro em um serviço que desconta seus créditos sem autorização.

Para evitar ser envolvido por golpes como esses, é importante seguir as orientações de sempre: evite campanhas suspeitas com promessas de recursos miraculosos no WhatsApp.