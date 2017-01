Crise: STF suspende bloqueio do Rio

O governo do Estado do Rio conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) liminar que impede o bloqueio de suas contas em função de uma dívida com o governo federal. A União havia determinado o bloqueio de R$ 193 milhões das contas do Estado do Rio, que entraria em vigor ontem.A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, concedeu, na noite de segunda-feira, liminar...