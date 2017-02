Crise deixa primeiro emprego mais difícil

Se em tempos de economia aquecida os jovens já tinham mais dificuldade para encontrar o primeiro emprego, em época de crise esse problema ficou ainda maior. Com o agravamento do desemprego, cresceu o número de trabalhadores qualificados disponíveis no mercado, o que fez com que as empresas tenham mais opções de escolha na hora de contratar, até com remunerações menores.

A taxa de desemprego em Goiás mais que duplicou entre o terceiro trimestre de 2012 e o terceiro trimestre de 2016, passando de 4,9% para 10,5%. Os jovens de 14 a 24 anos foram os mais afetados pelo problema (veja quadro), como mostra um estudo sobre desemprego no Estado entre 2012 e 2016, feito pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). A pesquisa foi feita com trabalhadores que procuravam trabalho.

A estudante Érika Paula Antunes da Rocha, de 16 anos, que cursa o segundo ano do ensino médio e pretende chegar à faculdade, está sentindo esse problema na pele. Há dois anos ela procura uma oportunidade para o primeiro emprego e ainda não conseguiu. “A concorrência ficou muito maior com a crise e muitas empresas não contratam menores de idade. E querem experiência”, diz a estudante, que queria conquistar a independência financeira com o trabalho. Com o primeiro emprego, Érika também pretende se profissionalizar e enriquecer o currículo.

O estudante Gabriel Adriano de Oliveira Xavier, de 17 anos, que acaba de concluir o ensino médio, também procura o primeiro emprego há mais de um ano. Ele conta que já deixou currículos em várias empresas e participou de diversos processos de seleção, mas acredita que a concorrência cresceu muito e os empregadores estão mais exigentes. “As filas para entrevistas são imensas. Quase todo mundo quer alguém que tenha experiência”, afirma Gabriel, que planeja a melhora financeira para cursar uma faculdade.

Experiência

O desemprego entre os jovens de 14 a 17 anos, que geralmente buscam o primeiro emprego, subiu de 21,3% em 2014 para 40,6% em 2016. “Quando uma crise se estabelece, esse jovem é o primeiro atingido, pela falta de experiência”, diz o superintendente executivo da Fundação Pró Cerrado e da Rede Pro Aprendiz, Valdinei Valério da Silva. Ele lembra que, numa crise, as empresas procuram profissionais múltiplos, capazes de fazer várias tarefas, em busca de redução de custos.

Enquanto cresceu a procura dos jovens por uma oportunidade de trabalho, a procura dos empresários por eles caiu. Todo ano, o volume de contratações aumentava entre 25% e 30%. Em 2016, segundo Valdinei, houve uma queda de 5%. Por isso, a fundação tenta convencer as empresas da importância de ter jovens em seus quadros.

Esses jovens aprendizes recebem uma remuneração média de meio salário mínimo para quatro horas diárias de trabalho. Valdinei explica que o trabalho até incentiva a conclusão dos estudos: 73% dos jovens em geral concluem o ensino médio, índice que sobe para 98% entre os jovens aprendizes. Estudos mostram que o desempenho escolar melhora em cerca de 15% no programa.

Mais dificuldade

Para a gerente do Sistema Estadual de Emprego em Goiás (Sine), Celi de Fátima Sousa Santos, com o acirramento da crise as oportunidades estão mais difíceis para qualquer idade, pois até os aposentados estão disputando vagas no mercado. Isso porque as empresas desaceleraram a produção e os negócios, demitiram muita gente e pararam as contratações. A oferta de vagas temporárias para o Natal teve uma forte queda no último trimestre de 2016, em relação aos anos anteriores, e os dois primeiros meses de 2017 estão bem mais parados.

Celi lembra que neste cenário de maior oferta de mão de obra, as empresas passam a exigir trabalhadores mais experientes e qualificados, o que prejudica o primeiro emprego. “Neste cenário, a seleção fica bem mais apurada e os salários tendem a cair”, destaca a gerente do Sine.

A dificuldade de encontrar uma colocação também é maior para outros grupos vulneráveis, como os trabalhadores de escolaridade incompleta e as mulheres, mesmo quando elas são mais qualificadas que os homens. Entre 2014 e 2016, a taxa de desemprego cresceu 156% entre as pessoas com ensino médio incompleto e 155% entre os trabalhadores com ensino fundamental incompleto.

Segundo o estudo do IMB, as pessoas também passaram a ter mais curso superior: a taxa subiu de 16,8% para 20,1% em 2016. Um sinal de que as empresas estão contratando mais pessoas qualificadas é que o desemprego caiu entre as trabalhadores com curso superior completo: de 9,2% em 2012 para 8,7%.

Empregador

Para a diretora de Marketing da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás (ABRH-GO), Rivanara Nápoli, é preciso também olhar o lado das empresas, que enfrentam muitas dificuldade e precisam reduzir custos sem perder a eficiência. “Se o empregador pode escolher e contratar alguém mais capacitado, é normal que o faça”, diz. Por isso, ela destaca que os jovens não devem perder nenhuma oportunidade para aprender, mesmo trabalhando como voluntários, para ganhar alguma experiência.