Credeq divulga novo site para inscrição de concurso com salários de até R$ 8.390

A oportunidade de conseguir um emprego estável levou muita gente a buscar informações sobre o edital de processo seletivo para o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq). Devido à grande procura o site antigo apresentou instabilidade durante as inscrições. Em razão disso, a administração do Credeq liberou um endereço alternativo para que os interessados em concorrer a alguma das vagas possam se inscrever: www.credeq-go.tk.

Serão disponibilizadas 196 vagas de trabalho, em 27 cargos. Há vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 950,00 e R$ 8.390,00. Os aprovados ainda vão receber, além do salário base, os adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (16). O candidato precisa preencher a ficha de inscrição que está disponível no site www.credeq-go.tk e leva-la pessoalmente à sede do Credeq em Aparecida de Goiânia. Os horários de atendimento durante a semana vão das 8h e 12h ou entre as 14h e 16h. E no sábado (14), o registro pode ser realizado entre 8h e 12h.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: inscrição, prova objetiva, análise curricular e entrevista. As datas das demais etapas e os resultados serão publicados no site da instituição.

Os aprovados vão ser contratados em regime celetista pela Associação Comunidade Luz da Vida, instituição responsável pela administração do local.