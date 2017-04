Credeq convoca 60 profissionais aprovados em processo seletivo

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy), convoca 60 profissionais aprovados no último processo seletivo, realizado entre os dias 10 e 3 de março de 2017. Médicos psiquiatras e plantonistas, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e técnicos em enfermagem terão até às 17 horas, da próxima quinta-feira (13), para apresentarem a documentação necessária à contração pela gestora administrativa da unidade, a Associação Comunidade Luz da Vida, e pelo regime celetista. A relação com os nomes pode ser verificada no site da instituição.

A previsão é que a partir da segunda-feira (17) todos terão suas carteiras assinadas e seus crachás entregues, além de iniciarem um treinamento teórico e prático. De acordo com o diretor Geral do Credeq, Cleison Rodrigues, o ingresso dos habilitados pelo processo seletivo ocorre como forma de dar suporte para a ampliação dos serviços da instituição de saúde pública e gratuita em Goiás contra a dependência química.

Atualmente, o Credeq está capacitada a atender 60 pacientes adultos, sendo 36 masculinos e 24 femininos. A previsão administrativa é de que no início de maio sejam disponibilizadas as 36 vagas infanto-juvenis, que totalizarão 96. O Ambulatório Adulto, com capacidade para 2 mil atendimentos ao mês, também está em funcionamento.