Crédito rotativo: Norma para mudança sairá em breve, afirma BC

O Banco Central vai divulgar em breve uma norma para transformar o crédito rotativo. Cartões de crédito estiveram na pauta do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, que se encontrou com representantes de empresas do setor e banqueiros durante sua passagem por Davos. A ideia é mexer no crédito rotativo no segundo mês e no crédito parcelado. “A intenção da nor...