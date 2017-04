Copom decide cortar Selic de 12,25% para 11,25% ao ano

O Banco Central confirmou a expectativa dos analistas e reduziu o juro básico da economia em 1 ponto porcentual, para 11,25% ao ano. A decisão foi unânime. Esse foi o quinto corte consecutivo do juro. Desde o início do atual ciclo - em outubro do ano passado - quando a Selic estava em 14,25%, o juro já caiu 3,0 pontos.Nas últimas duas reuniões do Copom - em janeiro e f...