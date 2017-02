Contratação de temporários deve atender necessidades sazonais

O advogado trabalhista Edson Veras, membro da Comissão de Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Goiás, explica que esse tipo de fraude é rara. Segundo ele, a lei determina que o contrato temporário atenda uma necessidade sazonal da empresa, mas não é comum fazer esse contrato por conta de um feriado, com exceção do Natal. Além disso, uma empresa não...