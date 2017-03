Contas inativas: confira as principais dúvidas sobre saque do FGTS

Começou nesta sexta-feira (10), a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS. O saque do benefício acontece para quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Para os demais trabalhadores, a prazo se extende até julho.

O POPULAR listou algumas das principais dúvidas que podem evitar problemas na retirada do seu benefício:

Quem pode sacar o benefício?

Quem pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31/12/2015. A partir desta data faz-se uso do dinheiro segundo as regras anteriores à MP 763/16.

Fique atento aos prazos!

As pessoas que não fizerem a retirada do dinheiro até 31 de julho, não conseguirão fazer o saque em outra data após o período. Para verificar contas inativas, clique aqui.

Erro de valores

O extrato do FGTS do trabalhador pode aparecer zerado na busca desses valores, mas não se preocupe, isso quer dizer que o dinheiro saiu da base do FGTS e foi para a base da Caixa, para saque no período determinado.

Documentos necessários e locais para a retirada

Agências Caixa: ​Número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação do trabalhador e comprovante de finalização do contrato de trabalho (Carteira de Trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

Valores acima de R$ 10 mil é necessário apresentar Carteira de Trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo de trabalho, além do documento de identificação.​​​​​

Correspondente Caixa Aqui e Lotéricas – (​para v​​​alor até R$ 3.000): Documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha. ​

Autoatendimento: Para v​alores até R$ 1.500,00, o saque pode ser realizado somente com a senha do Cartão do Cidadão e para​ valores entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha.

Horário de Atendimento

Do dia 10 (sexta) à 14 (terça), as agências da Caixa Econômica irão abrir com duas horas de antecedência. Algumas abrirão excepcionalmente nos dias 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. Para verificar a localização das agências com horário especial, clique aqui.

Outras informações

Mais informações podem ser acessadas pelo site da Caixa.