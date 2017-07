Contas do governo têm rombo de R$ 56 bilhões

O governo central teve déficit primário de R$ 19,79 bilhões em junho, o pior desempenho para o mês em toda a série histórica, que teve início em 1997. O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, sucede o déficit de R$ 29,37 bilhões de maio.

No primeiro semestre, o resultado primário foi de déficit de R$ 56,09 bilhões, também o pior resultado da série. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 36,477 bilhões.

O resultado de junho ficou levemente pior que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um déficit de R$ 19,3 bilhões. Assim como no mês anterior, pesaram em junho despesas com o pagamento antecipado de precatórios, geralmente feitos no fim do ano.

No acumulado dos dois meses, o valor pago foi de R$ 20,3 bilhões, sendo R$ 18,1 bilhões antecipados (R$ 10 bilhões em maio e R$ 8,1 bilhões em junho). O governo decidiu efetuar o pagamento agora para reduzir o valor gasto com correção monetária até o fim do ano. A economia é estimada em até R$ 700 milhões.

Meta fiscal

Em 12 meses, o governo central tem um déficit de R$ 182,8 bilhões, equivalente a 2,83% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de R$ 139 bilhões nas contas do governo central.

O Tesouro ressaltou que sem a antecipação do pagamento de precatórios o déficit seria menor, de R$ 164,7 bilhões no período. Quanto a uma possível revisão da meta fiscal, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou que, dentro da instituição, “não há discussão” sobre o assunto.

As receitas do governo tiveram alta real de 1,4% em junho em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas tiveram alta real de 10,5% em igual base de comparação. No primeiro semestre, as receitas recuaram 1,2% ante igual período de 2016, enquanto as despesas aumentaram 0,5% no mesmo período.

Teto de gastos

As despesas sujeitas ao teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95 subiram 7% no primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2016, segundo o Tesouro Nacional. Para o ano, o limite de crescimento das despesas do governo é de 7,2%.

Embora estejam previamente enquadrados no limite, alguns poderes e órgãos estão com gastos acima do teto. São os casos do Poder Legislativo (8,2%) e da Defensoria Pública da União (DPU), com alta de 18,5%. No caso do Legislativo, tanto o Senado Federal (8,3%) quanto o Tribunal de Contas da União (12,5%) estão com avanço maior.