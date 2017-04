Consumo: Crise só dará trégua em 2018

Empresas e consumidores sonham com a rápida recuperação da economia, mas a expectativa só deve começar a se realizar no próximo ano. Isso porque 2017 ainda deve ser um ano de recuperação gradual da confiança, para que os investimentos e a geração de empregos comecem a ser retomados em 2018. A terceira e mais aguardada etapa do processo, o consumo, só deve voltar a patama...