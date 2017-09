Consumidores poderão pagar distribuidoras por prejuízos de energia com ‘gatos’, diz Aneel

As distribuidoras buscam reduzir o custo dos riscos com furto de energia. Por conta disso, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria autorizando a Aneel a flexibilizar a cobrança dos prejuízos com furtos e dos custos operacionais das distribuidoras de Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí, Acre e Amapá em 2017. Todas elas estão ligadas à Eletrobras, prestes a ser privatizada. As informações são do blog do Lauro Jardim.

Em outras palavras, vai sobrar para os consumidores o pagamento das contas dos gatos e gambiarras em 2017. Especialistas do setor afirmam que esta conta pode chegar a R$ 500 milhões.