Consultor imobiliário da Rede Globo ministra palestra no 1º Workshop de Síndicos em Goiânia

O consultor imobiliário da Rede Globo, apresentador do quadro "Condomínio Legal" na rádio CBN e síndico profissional, Márcio Rachkorsky, ministra palestra no 1º Workshop de Síndicos em Goiânia, neste sábado (11), a partir das 14h, no Teatro PUC Goiás, no Jardim Goiás.

Com o tema “O Síndico ideal para o seu condomínio”, o evento contará ainda com palestras do advogado e síndico do maior residencial de Goiás, Paulo Henrique e do life coach comportamental, Bruno Fernandes.

Cada um dos palestrantes abordará diferentes assuntos relacionados ao universo dos síndicos e condôminos. Dentre eles estão a figura do síndico, pelo advogado Paulo Henrique, as responsabilidades legais do síndico e da administradora, por Márcio Rachkorsky e o equilíbrio comportamental, apresentado por Bruno Fernandes.

De acordo com o organizador do evento, o advogado Paulo Henrique, tratar de assuntos que envolvam síndicos e condôminos nunca é demais. “Todos os anos surgem mais condomínios e, consequentemente, resultam em maiores problemas de convivência, que por sua vez, necessitam de profissionais capacitados para administrarem os empreendimentos, desse modo, é preciso tratar com seriedade os assuntos relacionados ao tema”, explica.

Para Paulo, é imprescindível que síndicos, subsíndicos, conselheiros, condôminos e profissionais da área condominial participem do evento. “É uma oportunidade de realizarmos um verdadeiro network e trocar idéias”, reforça o advogado.

Além de sorteios de brindes na tarde de palestras, os participantes também poderão obter um certificado do evento. Para participar basta entrar em contato pelo número 62 98274-8888 ou enviar um e-mail para workshopsindicos@hotmail.com.