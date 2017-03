Consulta ao SPC aumentou 9,22%

A consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) na primeira quinzena de março aumentou 9,22% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia, passou de 3,5 mil para 3,8 mil, sendo que somente do dia 10 ao 15 foram ao todo 1,4 mil, cerca de 37%. Esse é um dos reflexos da liberação do saque das contas inativas...