Construtora abre inscrições para estágio em Goiânia

A incorporadora e construtora Opus lançou a terceira edição do seu programa de estágio, que oferece quatro vagas para estudantes de engenharia civil e uma para arquitetura. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de agosto.

A empresa recebe estudantes desde 2011, e atualmente possui 27 estagiários das disciplinas de engenharia civil, arquitetura, segurança do trabalho, comunicação e marketing e administração, em diversos departamentos. Contudo, notou-se uma baixa efetivação dos profissionais de engenharia nas obras, em comparação com outras áreas, como a administrativa, explica a coordenadora de Recursos Humanos da Opus, Juliana Maria de Oliveira, o que motivou a criação do novo formato.

Com 2 anos de duração, o programa de estágio terá na sua grade a atuação em seis áreas diferentes da empresa, que proporcionarão ao profissional uma experiência múltipla e melhor conhecimento da integração entre os departamentos. “Acreditamos que uma maior interação e atuação desses estagiários em diferentes setores da empresa, os tornarão mais aptos e qualificados para efetivação ao final do estágio”, explica Juliana.

Para ser um candidato à contratação, o estagiário deve possuir um perfil inovador, apresentar resultados acima da média no campo de estágio e comprovar bom desempenho acadêmico, ser proativo e responsável, entre outras qualidades, lista a coordenadora. “Mesmo depois de contratados, os estagiários continuam sendo avaliados bimestralmente, com provas técnicas da área que atuou, avaliações comportamentais em consenso com o líder da área e ainda a avaliação de aderência à cultura aplicada pelo RH”, complementa Juliana.

Podem participar do processo, que incluirá seleção com avaliações de redação, dinâmicas e entrevistas, estudantes de engenharia civil e arquitetura do 5º ao 7º período, que iniciarão suas atividades no início de setembro

Estes devem ter ainda conhecimentos do pacote Office e noções básicas do programa AutoCAD, além de disponibilidade de estagiar por 5h ou 6h por dia. O programa abrirá vagas semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.

Os interessados devem enviar currículo para curriculo@opusic.com.br, com o assunto “Programa de Estágio Opus”, ou obter mais informações pelo telefone (62) 3250-0427.