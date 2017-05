Construção civil foca em vazios

Com o crescimento de Aparecida de Goiânia, ao longo dos anos ficaram vazios urbanos. A administração pública diz que tem se preocupado em preenchê-los, o que também tem incentivado a construção civil. Há, por exemplo, a cobrança diferencial de imposto. Quem tem lote vago, paga mais. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO...