Conselho de Economia realiza curso de Perícias Judiciais e Extrajudiciais em Goiânia

O Conselho Regional de Economia de Goiás promove o curso de "Perícias Judiciais e Extrajudiciais" a partir do próximo sábado (25), das 8 às 18 horas, no auditório entidade, no Setor Sul, em Goiânia. As aulas serão ministradas pelo economista e professor Edilson Aguiais. Os outros encontros serão realizados nos dias 8 e 29 de abril.

O curso será dividido nos módulos Formação de Peritos Judiciais e Extrajudiciais, Cálculo Financeiro em Perícias Judiciais e Extrajudiciais (necessário levar calculadora HP12C, física ou virtual) e Perícias em Financiamentos Bancários (levar notebook para uso de Excel), cada um com a carga horária de 10 horas. Os módulos também podem ser feitos separadamente sem prejuízo de conteúdo.

Estão disponíveis apenas 30 vagas e as matrículas devem ser realizadas na sede do Conselho. O investimento para economistas adimplentes é de R$ 600 (curso completo) ou R$ 250 (por módulo). Para inadimplentes, estudantes e outros profissionais, o valor do curso completo é de R$ 750 ou cada módulo sai por R$ 300. Ao final do curso será emitido certificado.

Mais informações pelo telefone: (62) 3218-3311/3218-3260 ou pelo e-mail: corecon-go@corecon-go.org.br.