Confira os nomes da nova diretoria da Celg D

Um dia após a conclusão da venda da Companhia Energética de Goiás (Celg) para a empresa italiana Enel, por R$ 2,187 bilhões, foi realizada na manhã desta terça-feira (15), em Goiânia, a primeira reunião entre os funcionários e a nova diretoria.

O presidente da corporação estrangeira no Brasil, Carlo Zorzoli, e o presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Junior, estavam presentes no anuncio da nova diretoria. Confira os nomes:

Presidente: José Nunes

Diretor de Infraestrutura e Redes: Carlos Arriagada

Diretor de Administração, Finanças e Controle: Nelson Visconti

Diretor de Recursos Humanos: Raimundo Câmara

Diretoria Jurídica: Déborah Brasil

Diretoria de Regulação: Emerson Caçador

Diretoria de Mercado: Rodrigo Raposo

Diretoria de Compras: Giorgio de Champdoré

Diretoria de Serviços: Roberto Nunes

Durante a assinatura do contrato, o governador Marconi Perillo afirmou que o valor a ser pago ao estado de Goiás, de R$ 1,1 bilhão já foi depositado na conta, enquanto o restante do valor foi passado para a Eletrobrás. Ele garante que o dinheiro será usado para investimentos em infraestrutura.

Além de modernizar e expandir a rede de distribuição, a Enel pretende ampliar na região a oferta de soluções como sistema de geração distribuída fotovoltaíca (energia solar). Um dos objetivos também é universalizar a energia elétrica na área rural – índice atual é de cerca de 90% –, como expôs o governador. Representantes do setor produtivo estavam presentes na solenidade e realizaram reuniões com a nova controladora da Celg D, onde explicaram as demandas de cada segmento.

Para o Estado, o governador ainda ressaltou retorno em impostos (ICMS) como positivo e novo ciclo de investimentos. O dinheiro recebido pela venda será destinado a obras e serviços estratégicos. A lista do que será contemplado ainda não foi finalizada, mas, segundo Perillo, inclui estradas, segurança pública, saúde e a Saneago. Para os consumidores, mesmo que a Enel já inicie melhorias imediatamente, reflexos não serão imediatos.

Ainda conforme o governador, a empresa italiana deve investir ainda R$ 3 bilhões nos próximos três anos em melhorias na Celg. O próprio presidente da Enel especificou que pretende investir em tecnologias para melhorar a qualidade do serviço prestado.

Segundo o diretor da Enel para o Brasil, Carlo Zorzoli, há planos da diretoria anterior que serão analisados e seguidos. O nome Celg D, segundo ele, pelo menos por enquanto, deve ser mantido.

Ele explica que o foco em tecnologia irá reduzir o tempo que os consumidores esperam sem energia e será usado recursos das outras distribuidoras (Ceará e Rio) que possibilitou, como afirma, 20% de redução no número de interrupções em um ano.

Já para regiões rurais que estão longe da rede, diz que o cardápio de soluções inclui a microgeração fotovoltaica, já que possuem experiência na área.

A Celg D foi a primeira privatização feita no governo Temer. A intenção da Eletrobras é privatizar outras seis empresas ainda este ano.