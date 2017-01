Confira as vagas oferecidas pelo CIEE para estágio e aprendiz

São ofertadas diversas vagas em diferentes áreas do Estado. Dúvidas devem ser esclarecidas através do site do CIEE www.ciee.org.br ou através dos telefones das respectivas unidades.

Unidade Goiânia - (62) 4005-0750

Ensino Médio:

21 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Superior:

Administração:

20 vagas - do 01º ao 07º Período

Biblioteconomia:

03 vagas - do 04º ao 06º Período

Ciências Contábeis:

06 vagas - do 01º ao 06º Período

Design Gráfico:

05 vagas - do 04º ao 06º Período

Design de Moda:

05 vagas - do 03º ao 06º Período

Direito:

05 vagas - do 07º ao 09º Período

Engenharia de Produção:

03 vagas - do 06º ao 08º Período

Engenharia da Computação:

04 vagas - do 01º ao 05º Período

Engenharia Civil:

04 vagas - do 04º ao 06º Período

Educação Física:

06 vagas - do 04º ao 07º Período

Farmácia:

06 vagas - do 03º ao 07º Período

Letras:

04 vagas - do 01º ao 05º Período

Matemática:

05 vagas - do 06º ao 07º Período

Música:

05 vagas - à partir do 04º período

Nutrição:

06 vagas - do 01º ao 08º Período

Pedagogia:

06 vagas - do 02º ao 06º Período

Tecnologia em Gestão Comercial:

03 vagas - do 02º ao 04º Período

Técnico em Segurança do Trabalho:

03 vagas - do 02º ao 03º Período

Técnico em Transações Mobiliárias:

02 vagas - do 01º ao 03º Período

Técnico de vendas e Representação Comercial:

02 vagas - do 01º ao 03º Período

Unidade Anápolis - (62) 3321-3500

Ensino Médio:

06 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Superior:

Administração:

05 Vagas - do 01º ao 06º Período

Ciências Contábeis:

04 vagas - do 01º ao 06º Período

Nutrição:

03 vagas - do 01º ao 08º Período

Sistema da Informação:

05 Vagas - do 01º ao 05º Período

Tecnologia em Design Gráfico:

04 Vagas - do 01º ao 5º Período

Unidade Rio Verde - (64) 3602-1085

Ensino Médio:

08 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Superior

Administração

06 vagas - do 01º ao 07º Período

Ciência da Computação:

02 vagas - do 01º ao 06º Período

Oportunidades para Aprendiz

Unidade Goiânia - (62) 4005-0750

Ensino Médio:

20 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Fundamental:

12 vagas - do 05º ao 09º Ano

Unidade Anápolis - (62) 3321-3500

Ensino Médio:

10 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Fundamental:

08 vagas - do 05º ao 09º Ano

Unidade Rio Verde - (64) 3602-1085

Ensino Médio:

12 vagas - do 01º ao 03º Ano

Ensino Fundamental:

07 vagas - do 05º ao 09º Ano