Confira as vagas disponibilizadas pelo Sine nesta segunda-feira

A Secretaria Cidadã informa vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para esta segunda-feira (27). Para se candidatar, os interessados deverão comparecer aos postos de atendimento do Sine, munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.

As principais vagas são:

Assistente de vendas: uma vaga

Mecânico de equipamentos pesados: uma vaga

Nutricionista: uma vaga

Técnico agrícola: uma vaga

Pedreiro (exclusivo para pessoa com deficiência): uma vaga

Recepcionista (exclusivo para pessoa com deficiência): uma vaga