Confira as mais de 400 vagas de trabalho disponíveis no Sine

O Sine Estadual está com mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira (11). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento da Rede Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado. Veja onde encontrar uma unidade do Vapt Vupt.

As principais vagas são:

Assistente de prevenção de perdas: 40

Atendente de cafeteria: quatro vagas

Auxiliar de cozinha: dez vagas

Auxiliar de faturamento: duas vagas

Auxiliar de pessoal: três vagas

Auxiliar de manutenção predial: duas vagas

Analista de recursos humanos: duas vagas

Balconista de crediário: oito vagas

Cozinheiro geral: duas vagas

Coordenador de restaurante: duas vagas

Chefe de depósito: duas vagas

Cartazeiro: duas vagas

Conferente de carga e descarga: dez vagas

Empacotador: 30 vagas

Encarregado de frios: quatro vagas

Encarregado de horticultura: duas vagas

Fiscal de caixa: quatro vagas

Fiscal de prevenção de perdas: quatro vagas

Gerente de mercearia: sete vagas

Nutricionista: duas vagas

Operador de caixa: 150 vagas

Operador de empilhadeira: dez vagas

Repositor de mercadorias: 150 vagas

Supervisor comercial: quatro vagas

Técnico em manutenção de equipamentos de informática: duas vagas

Técnico de manutenção elétrica: duas vagas

Confira o mapa com os Vapt Vupts em Goiânia e em Goiás: