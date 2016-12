Confira as dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2016

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou na noite desta sábado (31) os números da Mega-Sena da Virada, cujo prêmio é de R$ 221 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53.

Segundo a Caixa, após o fechamento das apostas, às 14h deste sábado, foi apurado o valor de R$ 221 milhões. O sorteio ocorreu às 20h27 desta quinta-feira, em São Paulo.

Segundo o banco, se o apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo na poupança, receberá R$ 1,4 milhões por mês em rendimentos. Se preferir, pode comprar 37 imóveis de R$ 6 milhões cada um.

O prêmio faz parte dos sonhos de milhões de brasileiros, mas a probabilidade de acerto na Mega-Sena é muito pequena. Para quem joga seis dezenas, a chance de ser sorteado é de uma em 50.063.860. Já para quem aposta 15 números, a chance sobe para 1 em 10 mil.

A premiação da Mega da Virada é distribuída por três faixas, para quem acerta seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números.

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega Sena da Virada, 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores. Em 2015, houve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.

Segurança financeira

Para os que tiram a sorte grande, o prêmio pode ser a garantia de uma vida financeira tranquila. Segundo a Caixa Econômica Federal, os gerentes do banco especializados em atender novos milionários garantem que, fazendo bons investimentos, é possível viver da renda do prêmio, transformando a sorte em segurança financeira. A orientação é que os clientes definam bem seus objetivos antes de gastar, para decidirem, por exemplo, se precisam de mais liquidez ou não, lembrando que quanto menos se tira do montante, maior é o rendimento.