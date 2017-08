Confira as 312 vagas de emprego divulgadas para Goiânia nesta sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), divulgou, nesta sexta-feira (18), 312 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado.

Do número total de vagas, 84 são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados.

Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android. O Sine orienta que a população sempre atulize o cadastro junto ao MTb.

Confira a lista de vagas:

Açougueiro - 3 vagas

Açougueiro desossador - 2 vagas

Analista contábil - 2 vagas

Analista de controle de qualidade - 1 vaga

Analista fiscal (economista - 1 vaga

Arte-finalista - 3 vagas

Assistente administrativo - 1 vaga

Assistente comercial de seguros - 2 vagas

Atendente central telemarketing - 20 vagas

Auxiliar administrativo - 1 vaga

Auxiliar de cabeleireiro - 4 vagas

Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Auxiliar de estoque - 15 vagas

Auxiliar de limpeza - 17 vagas

Auxiliar de linha de produção - 1 vaga

Auxiliar de logistica - 1 vaga

Cabeleireiro - 1 vaga

Caseiro - 4 vagas

Coordenador de eventos - 3 vagas

Corretor de imovéis - 36 vagas

Cortador de roupas - 3 vagas

Costureira de máquina reta - 4 vagas

Costureira de máquinas industriais - 2 vagas

Costureira em geral - 19 vagas

Cozinheiro geral - 3 vagas

Desossador - 50 vagas

Fonoaudiólogo geral - 1 vaga

Forneiro de padaria - 3 vagas

Gerente de Farmácia - 1 vaga

Impressor serigráfico - 1 vaga

Instalador de som e acessórios de veiculos - 3 vagas

Lanterneiro de automóveis(reparação) - 6 vagas

Manicure - 13 vagas

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

Atendente central telemarketing - 20 vagas

Auxiliar de estoque - 15 vagas

Auxiliar de limpeza - 15 vagas

Auxiliar de linha de produção - 2 vagas

Operador de caixa - 5 vagas

Porteiro - 2 vagas

Recepcionista de hospital - 2 vagas

Servente de limpeza - 7 vagas